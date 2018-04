Derby-Sieg! Die Bayern fixieren den Meistertitel

David Alaba wurde verletzt geschont und war auf dem Spielfeld am Samstag trotzdem mittendrin statt nur dabei. Nach dem Schlusspfiff im Bayern-Derby beim FC Augsburg stand nämlich fest: Die Bayern sind Deutscher Meister, schon wieder!

Alaba fuhr in ziviler Kleidung mit, um den sechsten Bundesliga-Titel in Folge zu bejubeln. Er sah von der Tribüne aus einen ungefährdeten 4:1-Sieg seiner Münchner. Danach ging hieß es ab nach unten zu den Kollegen. Ein Bericht und die besten Bilder der Feierlichkeiten folgen auf "heute.at".

Den besseren Start hatten die Hausherren erwischt:

Der Spielverlauf



Ein katastrophaler Ballverlust von Jerome Boateng ermöglicht einen schnellen Augsburg-Konter. Der Ball landet bei Bayern-Keeper Sven Ulreich. Der will klären, trifft den eigenen Verteidiger Niklas Süle am Kopf. Von dort aus landet der Ball in den Maschen. 1:0.

Nun übernehmen aber die Bayern das Kommando. Man merkt: Sie wollen den ersten Matchball im Titelkampf gleich nutzen. Das gelingt. Durch Tore von Corentin Tolisso (32.) und James Rodriguez (38.) drehen sie das Spiel noch in der ersten Halbzeit.

Arjen Robben (62.) und Sandro Wagner (87.) machen nach dem Seitenwechsel alles klar.

Köln patzt im Abstiegskampf



Jonas Hector lässt seine Kölner früh jubeln, schon in Minute sieben steht es 1:0 für die schwer abstiegsgefährdeten Geißböcke. Nach dem Seitenwechsel gibt der Ex-Klub von Peter Stöger das Spiel gegen Mainz aus der Hand. Pablo De Blasis stellt auf 1:1 (50.). Der Ausschluss von Guilio Donati kommt zu spät, um Köln zu einer Schlussoffensive zu verhelfen (93.). Köln hat damit weiterhin sechs Punkte Rückstand auf den rettenden Relegationsplatz. Den belegt ausgerechnet Gegner Mainz.

VfL Wolfsburg siegt indes zu Gast beim SC Freiburg 2:0. Matchwinner: Doppeltorschütze Daniel Didavi (2./83.).

Borussia Mönchengladbach dreht sein Heimspiel gegen Hertha Berlin nach frühem Rückstand. Salomon Kalou schießt die Hauptstädter schon in Minute 40 in Front. Ein Doppelschlag von Thorgan Hazard (75./78.) sorgt doch noch für den Heim-Triumph der Fohlen.

