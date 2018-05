Details enthüllt! So irre wird die neue Klub-WM

Es sind Zahlen, die für Normalsterbliche längst nicht mehr zum Fassen sind. Eine ominöse Inverstoren-Gruppe soll dem Weltfußballverband FIFA für eine weltweite "Nations League" und eine komplett überholte Klub-WM zusammen unfassbare 25 Milliarden Dollar bieten.

Nachdem in der letzten Wochen erstmals sieben europäische Spitzenvereine – unter ihnen auch die Bayern – von der FIFA in die Pläne eingeweiht wurden, zitiert die "Bild"-Zeitung jetzt aus einem internen FIFA-Dokument, das den neuen Modus der Klub-WM schildert.

Und dabei ändert sich so einiges:

Punkt 1: Der Modus

Statt in jedem Jahr soll die Klub-WM ab 2021 nur noch alle vier Jahre steigen. Statt der bisherigen sieben Teams sollen ab dann 24 Mannschaften, aufgeteilt in acht Dreier-Gruppen, um den Titel rittern. Nach der Gruppenphase wechselt der Modus wie von WM oder EM bekannt in ein K.o.-System mit acht Teams.

Punkt 2: Das Starterfeld

Mit der massiven Erweiterung stellt sich jetzt die Frage, wer eigentlich aller an der Klub-WM teilnehmen darf. Die Lösung der FIFA: Zwölf Teams kommen aus Europa – die Champions-League-Sieger und -Finalisten sowie die Europa-League-Gewinner der letzten vier Jahre. Freie Plätze werden mit den folgenden besten Teams der Uefa-Klubrangliste aufgefüllt. Die anderen zwölf Vereine kommen aus Afrika (2), Asien (2), Nord- und Mittelamerika/Karibik (2), Südamerika (4,5), Ozeanien (0,5) sowie dem Gastgeberland.

Der Spielplan:

Gespielt wird in der wärmsten Jahreszeit Sommer an 18 Tagen in sechs Stadien. Pro Tag dürfen dabei maximal drei Spiele steigen, zwischen den Spieltagen muss eine mindestens 48 Stunden lange Ruhepause eingehalten werden.

Die Prämien:

Jetzt wird es endgültig verrückt! Unglaubliche acht Milliarden Euro kassieren die Klubs an Prämien. Pro Verein macht das alleine ein Startgeld in der Höhe von 60 Mio. Euro aus, der Sieger streift insgesamt bis zu 150 Mio. Euro ein. Doch das ist nicht genug: Fast vier Milliarden gehen als Solidaritäts-Zahlungen an Verbände, Ligen und Klubs, die nicht an der Klub-WM teilnehmen.

Ein Datum für die erste "Klub-WM neu" wurde ebenfalls bereits anvisiert: Vom 10. bis 28. Juni 2021 soll die neue Fußball-Party erstmals über die Bühne gehen. Als Austragungsort soll China die besten Karten haben.



(red.)