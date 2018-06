Deutsche Bundesliga startet mit zwei Top-Hits

Keine leichte Aufgabe für Bayern München mit dem neuen Trainer Niko Kovac. Traditionell eröffnet der Meister die neue Saison in der Bundesliga. Am 24. August starten David Alaba und Co. gegen Hoffenheim. Alles andere als ein "Jausengegner" zum Auftakt.

Das gleiche gilt auch für Borussia Dortmund. Nach dem Abgang von Peter Stöger müssen die Schwarz-Gelben unter Trainer-Neuzugang Lucien Favre in Runde eins gegen RB Leipzig ran. Wer da bei den "Bullen" auf der Trainerbank sitzen wird, ist noch offen.

Die weiteren Duelle des ersten Spieltages: Schalke trifft auf Wolfsburg, Mönchengladbach empfängt Leverkusen, die Hertha bekommt es mit Nürnberg zu tun, Freiburg trifft auf Frankfurt, Mainz eröffnet gegen Stuttgart, Augsburg gastiert bei Aufsteiger Fortuna Düsseldorf. Martin Harnik muss mit Werder Bremen zum Ex-Klub Hannover 96 und Vize-Meister Schalke 04 startet in Wolfsburg.

Die Saison 2018/19 kann kommen!

