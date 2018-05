Deutsche Topklubs jagen Salzburg-Kicker Lainer

Am Donnerstag kämpft Salzburg um das nächste Fußball-Wunder. Die "Bullen" wollen gegen Marseille ein 0:2 umdrehen – und doch noch ins Finale der Europa League einziehen.

So oder so steht fest, dass die Saison in die Geschichte eingehen wird. Das ist freilich auch den Scouts nicht entgangen. Zahlreiche Spieler stehen auf den Wunschzetteln internationaler Spitzenklubs. Valon Berisha und Hee-Chan Hwang sind immer wieder in England ein Thema. Auch Diadie Samassekou, Amadou Haidara und Xaver Schlager spielten sich ins Rampenlicht.

Bringt Lainer Millionen?

Mit Stefan Lainer steht eine weitere Stammkraft am Sprung ins Ausland. Der 25-jährige Rechtsverteidiger ist in Deutschland heiß begehrt. Laut "Salzburger Nachrichten" strecken Augsburg, Mönchengladbach und Hoffenheim ihre Fühler aus.

Der ÖFB-Teamspieler hat jedoch seinen Preis. Lainer steht bei den "Bullen" noch bis 2022 unter Vertrag – ohne Ausstiegsklausel.



(red)