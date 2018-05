Neuer wieder voll dabei! Härtetest gegen ÖFB-Elf

Nach drei Mittelfußknochen brennt Manuel Neuer auf sein Comeback. Der DFB-Goalie war fast die gesamte Saison zum Zuschauen verdammt, bangt um die WM in Russland.

"Nur ein 100 Prozent fitter Manuel Neuer kann dort unsere Nummer eins sein", stellte Coach Jogi Löw bereits klar.

Es sieht gut aus! Beim ersten Geheimtraining des DFB-Teams in Eppen absolvierte der 32-Jährige das komplette Programm: Passen, Warmschießen, Fangen. Auch beim ersten kleinen Trainingsspiel steht er im Tor, macht einen fitten, konzentrierten Eindruck. Später macht der Kapitän sogar als Feldspieler mit.

Härtetest gegen Österreich

Das einzige, das Neuer jetzt noch fehlt, ist Wettkampfpraxis.

Am 2. Juni testet Deutschland in Klagenfurt gegen Österreich. Bleibt Neuer fit, soll er dort das Tor der DFB-Elf hüten – um dann bei der WM in Russland wieder die Nummer eins zu sein.

(kp)