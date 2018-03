Deutschland vs. Brasilien: Live-Stream, TV-Sender

Die internationalen Test-Kracher gehen in die nächste Runde. Auch am 27. März 2018 stehen zahlreiche Schmankerl auf dem Programm. Weltmeister Deutschland empfängt um 20:45 Uhr Brasilien im Olympiastadion von Berlin. Wir haben alle Infos zu TV-Übertragung, Live-Streams und mehr.

Die Brasilianer wollen endlich ihre Revanche für das bittere 1:7 bei der Fußball-WM 2014 im eigenen Land. Deutschlands Teamchef Jogi Löw hat angekündigt, dass er frischen Spielern eine Chance gegen den Rekord-Weltmeister geben will.



Für die Fans der beiden Mannschaften gibt es eine gute Nachricht. Die Partie läuft um 20:45 im Free-TV. Das ZDF überträgt live. Auch im ZDF-Stream ist der Kracher online zu empfangen.

Wer nicht auf das ZDF zurückgreifen möchte: Es gibt es noch jede Menge Websites, die Streams in schlechter Qualität kostenlos zur Verfügung stellen. Stellen Sie sich dabei aber auf eine Flut an lästigen Pop-Ups ein. Außerdem reißen die Streams regelmäßig ab und die Streaming-Anbieter bedienen sich an fremdem Bildmaterial - rechtlich bedenklich!



(Heute Sport)