Deutschland vs. Spanien: TV-Sender und Uhrzeit

Deutschland und Spanien gelten beide zum Favoritenkreis bei der Fußball-WM 2018 in Russland. Am 23. März kreuzen die beiden Fußball-Schwergewichte in Düsseldorf die Klingen. Wir haben alle Infos zur TV-Übertragung und mögliche Aufstellungen.

Jogi Löw und seine DFB-Elf will in der ESPRIT Arena den Schwung in Richtung Moskau mitnehmen. Mit Spanien wartet aber der erste große Test-Brocken. Um 20:45 geht’s los in Düsseldorf. Die Partie läuft sogar im Free-TV, die ARD überträgt den Fußball-Leckerbissen in die Wohnzimmer.

Die möglichen Aufstellungen:

Deutschland:

ter Stegen - Kimmich, Boateng, Hummels, Hector - Gündogan, Kroos - Müller, Özil, Sané - Werner

Spanien:

de Gea - Carvajal, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba - Isco, Koke, Iniesta - Silva, Diego Costa, Asensio



