Deutschland mit Spanien-Remis auf Rekord-Kurs

Kein Sieger im Testspiel-Kracher zwischen Deutschland und Spanien. Vor 50.700 Fans trennten sich die beiden Weltmeister von 2014 und 2010 in Düsseldorf in einem packenden Duell mit 1:1.

Dabei gelang den Spaniern die frühe Führung bereits in der siebten Minute. Iniesta fand Moreno mit einem Traumpass, der blieb gegen ter Stegen eiskalt.



Der Ausgleich zum 1:1 gelang Thomas Müller mit einem Schlenzer aus 20 Metern (35.). In einer packenden zweiten Spielhälfte hatte Hummels per Kopf die Chance zum Testsieg, sein Abschluss klatschte an die Latte (66.). Bei der "Furia Roja" scheiterten Isco (56.) und Costa (76.).



⚽️ Müller İspanya'ya ceza sahası dışından müthiş bir golle cevap veriyor. #Müller pic.twitter.com/iuggZMSRTa — Şifresiz Futbol (@SifresizFutbol) 23. März 2018

Mit dem Test-Remis bleibt die Elf von Jogi Löw weiter auf Rekordkurs. Seit mittlerweile 22 Partien istdie deutsche Elf ungeschlagen. Nach dem 0:2 im EM-Halbfinale gab es 16 Siege und sechs Remis. Am Dienstag kann die DFB-Elf die Bestmarke von 23 Spielen ohne Niederlage (1978-80) einstellen. Da heißt der Gegner Brasilien.

Argentinien schlägt Italien

Ohne den angeschlagenen Superstar Lionel Messi setzte sich Argentinien im Etihad Stadium von Manchester gegen Italien mit 2:0 durch. Banega (75.) und Lanzini (85.) trafen für die "Gauchos". Bei den harmlosen Italienern verhinderte Keeper-Legende Buffon eine höhere Pleite. England schlug die Niederlande unter dem neuen Bondscoach Ronald Koeman durch ein Lingard-Tor (59.) mit 1:0. Es war der erste Sieg der "Three Lions" über die "Oranjes" seit 22 Jahren.

Gegen Kolumbien gab Frankfreich eine 2:0-Führung aus der Hand, musste sich im Stade de France mit 2:3 geschlagen geben. Nach Toren von Giroud (11.) und Lemar (26.) stellten Muriel (28.), Falcao (62.) und Quintero aus einem Elfmeter (85.) das Ergebnis auf den Kopf.

Last-Minute-Ronaldo rettet Portugal

Europameister Portugal feiert einen knappen 2:1-Erfolg über Ägypten. Dank Cristiano Ronaldo, der die "Selecao" mit zwei Toren in der Nachspielzeit (92., 95.) zum Sieg schoss. Salah hatte die Ägypter in der 56. Minute in Front geschossen.

Österreichs Nations-League-Gegner Bosnien gewann dank Kodro (20.) in Bulgarien mit 1:0. Mattersburg-Legionär Prevljak debütierte .

(wem)