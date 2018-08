Diagnose da! So steht es um Alabas verletztes Knie

Schock für alle Fans von David Alaba und dem FC Bayern!

Das Finish des deutschen Supercups gegen Eintracht Frankfurt (5:0-Endresultat) erlebte der ÖFB-Legionär nicht mehr mit. Der Wiener musste in der 76. Minute verletzt runter. Nach einem

heftigen Zusammenprall mit Frankfurts Danny da Costa schmerzte das linke Knie. Der Linksverteidiger, der in München unersetzbar ist, wurde zunächst auf der Bank behandelt, später aber gestützt in die Kabine gebracht.

Jetzt hat Alaba die Diagnose – und sie lässt alle aufatmen!

Der 26-Jährige hat sich „nur“ eine schwere Prellung des linken Knies samt einer Einblutung zugezogen. Wie lange Alaba jetzt ausfällt, hängt vom Rückgang der Einblutung ab. Von einem Kreuzbandriss, wie zunächst befürchtet, ist aber keine Rede mehr.





