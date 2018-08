Die Top 3 für Europas Fußballer des Jahres

Superstars wie Lionel Messi, Neymar oder Kylian Mbappe sind bereits aus dem Rennen. Mit Luka Modric, Mo Salah und Cristiano Ronaldo dürfen sich nur noch drei Ausnahmekicker Hoffnungen auf die Wahl zu Europas Fußballer des Jahres machen.

Modric stürmte mit Kroatien zum Vize-Weltmeistertitel, wurde als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet. Der Ägypter Salah wiederum schoss in der Premier League für Liverpool alles kurz und klein. Und Titelverteidiger Ronaldo ließ es am Weg zum dritten Champions-League-Titel in Folge stolze 15 Mal in der Königsklasse krachen. Für den frischgebackenen Juve-Stürmer wäre es bereits die vierte Auszeichnung als Europas Fußballer des Jahres.

Die Wahl nehmen die Trainer der Teams in der Champions League und in der Europa League vor. Außerdem dürfen auch 55 Journalisten abstimmen. Der Sieger wird am 30. August im Rahmen der Auslosung zur Gruppenphase der Champions League bekannt gegeben.

