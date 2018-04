Strenge Regeln 23. April 2018 19:29; Akt: 23.04.2018 19:29 Print

Die leiseste WM? Das sind Russlands Jubel-Gesetze

Der Countdown läuft! Am 14. Juni wird die Fußball-WM in Russland eröffnet. In den Stadien könnte es aber sehr leise werden. Schuld sind strenge Regeln.