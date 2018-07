Diese Europacup-Gegner warten heute auf Rapid

Lostag für Österreichs Europacup-Starter. Rapid, die Admira und der LASK erfahren heute ab 14 Uhr, gegen wen sie in der dritten Quali-Runde der Europa League spielen müssen.

Die Hütteldorfer sind gesetzt. Damit sind Gegner aus den Topligen noch nicht möglich. Die Admira und der LASK müssen erst die zweite Quali-Runde überstehen, bekommen aber trotzdem den möglichen Drittrunden-Gegner zugelost.

Und auch für Sturm Graz ist die Auslosung von Bedeutung. Nämlich dann, wenn in der Champions-League-Quali gegen Ajax Endstation sein sollte. In diesem Fall bekommen die Steirer in der EL-Quali eine zweite Chance, im internationalen Geschäft zu kicken.

Das sind die möglichen Gegner der ÖFB-Klub:

RAPID

Sigma Olmütz (Tch)

Sieger aus Hibernian (Sco) – Asteras Tripolis (Gre)

Sieger aus Hajduk Split (Kro) – Slavia Sofia (Bul)

Sieger aus Schalgiris Vilnius (Lit) – Vaduz (Lie)

Sieger aus Balzan (Mal) – Slovan Bratislava (Svk)

ADMIRA (bei Weiterkommen in der 2. Quali-Runde gegen ZSKA Sofia)

Olympiakos Piräus (Gre)

Feyenoord Rotterdam (Nl)

Sieger aus Ventspils (Let) – Bordeaux (Fr)

Sieger aus Chikhura Sachkhere (Geo) – Maribor (Slo)

Sieger aus Stjarnan (Isl) – FC Kopenhagen (Dän)

LASK (bei Weiterkommen in der 2. Quali-Runde gegen Lilleström)

Gent (Bel)

Sieger aus B36 Tórshavn (Fär) – Besiktas Istanbul (Tür) Sieger aus Spartak Subotica (Ser) – Sparta Prag (Tch)

Sieger aus Ufa (Rus) – Domzale (Slo)

Sieger aus RB Leipzig (D) – Häcken (Swe)

Sieger aus Zeljeznicar (Bos) – Apollon Limassol (Zyp)

STURM GRAZ (bei Ausscheiden in der 2. CL-Quali-Runde gegen Ajax)

Istanbul Basaksehir (Tür)

Sieger aus Tobol Kostanay (Kas) – Pyunik (Arm)

Sieger aus Dunajska Streda (Svk) – Dinamo Minsk (Blr)

Sieger aus St. Gallen (Sz) – Sarpsborg (Nor)

Sieger aus Dundalk (Irl) – AEK Larnaca (Zyp)

(red)