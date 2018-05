Überraschungs-Mann folgt Wenger bei Arsenal nach

Unai Emery ist der neue Trainer des FC Arsenal! Die Entscheidung der Vereinsführung kam doch etwas überraschend, nachdem es lange Zeit so ausgehen hatte, als würde Mikel Arteta, Ex-"Gunner" und Co-Trainer von Pep Guardiola bei Manchester City, den Posten übernehmen.

Doch die Wahl fiel mit Emery auf einen anderen Spanier. Der 46-Jährige betreute in den letzten beiden Jahren Paris St. Germain, wo er in dieser Saison national alles abräumte, in der Champions League aber bereits im Achtelfinale scheiterte. Zuvor gewann Emery mit dem FC Sevilla drei Mal die Europa League. "Ich freue mich darauf, was wir zusammen erreichen können und darauf, allen, die Arsenal lieben, besondere Momente und Erinnerungen zu schenken", frohlockte Emery bei seinem Amtsantritt.

In London tritt er jetzt in die riesigen Fußstapfen von Arsene Wenger. Der Franzose schwang unfassbare 22 Jahre bei Arsenal das Trainer-Zepter, ehe er nach einer enttäuschenden Saison (nur Platz sechs in der Premier League) sein Amt abgeben musste.

