Diskriminierung? Barca-Damen nur in Holzklasse

Das ging mächtig in die Hose! Erstmals schickte der FC Barcelona sein Damenteam mit der Herrenmannschaft auf ein gemeinsames Trainingslager in die USA. Das berichteten die Katalanen auch voller Stolz, sorgten damit allerdings für einen Aufschrei.

Denn den Langstreckenflug nach Portland genossen die Star-Kicker vom Herren-Team in der Business Class. Die Fußballerinnen mussten Holzklasse fliegen, saßen während des 17-stündigen Fluges in der Economy Class.

Da ließ der Aufschrei nicht lange auf sich warten. In sozialen Netzwerken und spanischen Medien hagelte es Kritik. für die Ungleichbehandlung. Das wurde noch unterstützt durch zwei Fotos. Auf einem ist zu sehen, wie das Damenteam durch die Hintertür in den Flieger stieg, auf dem anderen sind die Barca-Stars Sergi Robert und Denis Suarez mit den Fußballerinnen Vicky Losada und Marta Torrejon in der Business Class zu sehen. danach mussten sie zurück in die Holzklasse.

Die Katalanen erklärten, die Damen-Reise sei später beschlossen worden und da hätte es nicht mehr ausreichend Sitzplätze in der Business Class gegeben. Allerdings seien für alle Spielerinnen drei Sitze gebucht worden, dass es diese auch bequem haben. Keine Spielerin hätte sich beschwert.

Das bestätigt auch Stürmerin Alexia Putellas. Sie erklärte: "Die langen Busreisen sind viel schlimmer."



