Djuricin: "Platz drei geben wir sicher nicht mehr her!"

Erstmals seit 40 Jahren hat der LASK alle vier Saisonspiele gegen Rapid verloren. Nach dem 2:0 in Pasching lachen die Grün-Weißen wieder vom dritten Tabellenrang. Wir haben die Reaktionen aus der TGW-Arena.

"Wir hatten eine fast neu formierte Verteidigung. Es war keine Glanzleistung, aber wir waren effizient. Der LASK hat uns alles abverlangt. Wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt geschossen. Wir habend die Linzer kommen lassen und waren im Konter gefährlich. Den dritten Platz geben wir auf keinen Fall mehr her", analysierte Goran Djuricin sein erstes Spiel nach der Vertragsverlängerung.

"Gegen LASK ist der 'Kvili' immer gut!"

Giorgi Kvilitaia jubelte über seinen wichtigen Führungstreffen: "Es war ein schwieriges Spiel. Gegen den LASK ist der Kvili einfach gut. Wir sind sehr zufrieden mit den drei Punkten und dass wir wieder auf Platz drei stehen. Ich habe leider ein blödes Foul gemacht und bin gegen Salzburg gesperrt, das ist sehr schade."

LASK gegen Rapid 0-2

Oliver Glasner erhob Rapid-Goalie Richard Strebinger zum Man of the Match: "Ich bin eigentlich zufrieden, wir waren überlegen und hatten viele Chancen. Strebinger hat überragend gehalten. Wir sind auch am Rapid-Goalie gescheitert, er hat unglaubliche Paraden geliefert. Das muss man akzeptieren, aber ein bisschen wurmt es mich schon. Nach sieben Siegen in Serie kann man aber eine Niederlage ein bisschen besser wegstecken"

(Heute Sport)