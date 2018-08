Djuricin: "Schlechteste Leistung, seit ich hier bin"

Mit einem gellenden Pfeifkonzert verabschiedeten die Rapid-Fans ihr Team nach der Nullnummer gegen den WAC. "Gogo raus"-Rufe inklusive.

"Ich kann den Unmut der Fans verstehen", gab sich der Trainer nach der Partie auf "Sky" selbstkritisch. "Auch ich muss mich an der Nase nehmen."

Einen einzigen Torschuss gab sein Team in 90 Minuten ab. "Seit ich hier bin, haben wir noch nie so schlecht gespielt. Wir haben fast nichts von dem umgesetzt, was wir besprochen haben. Ich bin traurig und angefressen. Die ganze Mannschaft müsste sich entschuldigen." Djuricin selbst muss die Leistung seinem Boss Michael Krammer erklären.

Druck für Spieler ein Problem

Auch Thomas Murg sparte nicht mit Kritik. "So schlecht habe ich uns selten erlebt. Wir haben das Fußballspielen komplett eingestellt. Das darf nicht sein. Keiner wollte den Ball haben. Es schaut so aus, als ob nicht jeder mit dem Druck umgehen kann."

Am Donnerstag muss Rapid daheim gegen Slovan Bratislava ein 1:2 drehen, um die Chance auf die Gruppenphase der Europa League zu wahren. "Da müssen wir ein ganz anderes Gesicht zeigen", stellt Djuricin klar.

