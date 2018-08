Djuricin vor Aus? Das sagt Rapid-Sportdirektor Bickel

1:1 gegen Altach, 1:2 gegen Bratislava, 0:0 gegen Wolfsberg – innerhalb einer Woche verwandelte sich in Hütteldorf die Aufbruchs- in Katerstimmung. Fans fordern den Rauswurf von Trainer Goran Djuricin, der bei Klub-Boss Michael Krammer zum Rapport musste. Scheitert Rapid am Donnerstag in der Europa-League-Quali an Bratislava, droht das Pulverfass zu explodieren.

Rapid-Sportdirektor Fredy Bickel stärkt seinem Coach (noch) den Rücken. „Es gibt kein Ultimatum an Djuricin“, stellt der Schweizer auf „Sky“ klar. Nachsatz: „Wir sind nicht blauäugig. So kann es nicht weitergehen.“

Was ist der Grund für den grün-weißen Tiefflug? Der Sportchef glaubt: „Unsere Spieler haben ein Handicap.“ Was Bickel damit meint: „Wir haben bei den Einkäufen viel riskiert, wollten Talent. Einigen Spielern fehlt aber leider die Spielpraxis.“ Dennoch ist er überzeugt: „Der Kader ist besser als in der vergangenen Saison. Mit unseren finanziellen Möglichkeiten ist es schwierig, mehr Qualität zu holen.“

Bickel ist sicher, dass der Play-off-Einzug gegen Slovan noch möglich ist: „Die Chancen stehen sechzig zu vierzig für uns.“

(heute.at)