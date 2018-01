Djuricin zufrieden! Kein neuer Stürmer für Rapid

Rapid verbringt momentan noch die letzten Stunden im Trainingslager in Spanien, am Donnerstag geht es zurück nach Wien. Nicht nur die Kicker kamen gehörig ins Schwitzen, sondern auch Sportdirektor Fredy Bickel.

Noch kurz vor der Winterpause wurde nämlich verkündet, dass man klar nach Verstärkung für den Angriff sucht. Doch die Fahndung nach dem künftigen grün-weißen Knipser wurde offenbar für beendet erklärt.

Djuricin mit Kader zufrieden

"Ich rechne nicht damit, dass wir im Winter einen Neuzugang haben. Ich bin mit unserem Kader zufrieden", erklärte Trainer Goran Djuricin gegenüber dem Kurier. Wir erinnern uns zurück an die Herbst-Saison, als der Coach immer wieder seine abschlussschwachen Stürmer kritisierte.

"Im Frühjahr hilft uns nur ein Stürmer, der uns sofort besser macht. Wir haben aber gute Leute. Also wäre die Lösung sehr teuer", so Djuricin weiter. Es wird also wieder gespart in Wien. "Der Trainer soll nicht mit einer Verstärkung rechnen, aber ich schließe nichts aus. Ich bin auf alles vorbereitet", lässt Fredy Bickel in der Krone wissen. Das heißt, es gibt nur einen Neuzugang, sollte ein Angreifer gehen. Für Giorgi Kvilitaia gäbe es lose Anfragen.

Keine Lösung für Joelinton

Eine noch größere Baustelle, als der Killer-Instinkt von Kviliaia ist der Personalie Joelinton. Der Leihvertrag mit Hoffenheim läuft im Sommer aus. Rapid will den Brasilianer unbedingt fix verpflichten und die Deutschen mit einem heftigen Prozentsatz an einem künftigen Weiterverkauf beteiligen. "Aber bislang fehlt das Interesse an einer gemeinsamen Lösung", wirkt Bickel ein wenig ratlos.

Nicht mehr gefragt bei den Hütteldorfern ist Eren Keles. Der WAC und St. Pölten wollen den Flügelstürmer verpflichten, beim SKN gibt es aber einen Haken. Die Niederösterreicher wollen Keles nur dann kaufen, wenn Rapid Leihspieler Alex Sobczyk nach Wien zurückholt. Auch der 20-Jährige wäre keine Sofort-Hilfe für den grün-weißen Angriff.



(Heute Sport)