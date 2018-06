Doch kein Rapid-Wechsel! Kerschbaumer-Transfer fix

Konstantin Kerschbaumer hat einen neuen Klub. Nach einem starken Jahr bei Arminia Bielefeld wechselt er zum FC Ingolstadt. Das gab der Verein am Freitag offiziell bekannt.

Kerschbaumer bleibt also auch nach Ablauf seiner Leihe in der zweiten deutschen Bundesliga. Ingolstadt kauft den 25-Jährigen vom englischen Zweitligisten Brentford. Über die Höhe der Ablösesumme ist nichts bekannt.

Sein Vertrag in Ingolstadt läuft bis 2021. Kerschbaumer wird auf der Klub-Homepage zitiert: "Die Gespräche mit der sportlichen Leitung und dem Trainerteam haben mich sehr beeindruckt und gaben am Schluss den Ausschlag für einen Wechsel zum FCI. Ich freue mich auf die anstehenden Herausforderungen und bin überzeugt, dass wir in der kommenden Saison eine gute Rolle in der 2. Bundesliga spielen werden. Die Schanzer bieten mir alles, was für meine weitere Entwicklung wichtig sein wird."

Korb für Rapid



Kerschbaumer stand zuletzt auch auf der Wunschliste von Rapid Wien. Sportdirektor Fredy Bickel hatte öffentlich Interesse bekundet. Der Mittelfeld-Allrounder wäre eine starke Ergänzung in der Grün-Weißen Zentrale gewesen – und ein möglicher Ersatzmann für Stefan Schwab, sollte er tatsächlich zu Eintracht Frankfurt wechseln.

Der Niederösterreicher kickte in der Jugend schon für Rapid. 2015 wagte er von der Admira den Sprung nach England. Bei Brentford erlebte er sportliche Höhen und Tiefen, wurde aber erst in Deutschland zum unumstrittenen Stammspieler.

(Heute Sport)