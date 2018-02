Doppelpack! Batshuayi schießt Stöger zum Sieg

Peter Stöger darf mit Borussia Dortmund auf den Europa-League-Aufstieg hoffen. Der BVB verschaffte sich mit dem 3:2-Heimsieg über Atalanta Bergamo eine gute Ausgangsposition. Matchwinner für Schwarz-Gelb: Michy Batshuayi.

Mit Treffern in der 65. und 91. Minute drehte die Chelsea- Leihgabe das Spiel, schoss die Dortmunder zum 3:2-Sieg. Davor hatte auf der Gegenseite Josip Ilicic getroffen. Der Bergamo-Angreifer schnürte in nur fünf Minuten einen Doppelpack (51., 56.). Vor dem Seitenwechsel hatte Andre Schürrle den BVB mit 1:0 in Führung geschossen.

Das Rückspiel in Bergamo steigt kommenden Donnerstag.

So gut wie durch sind Arsenal (3:0 gegen Östersunds), der AC Milan (3:0 gegen Rasgrad) und Atletico Madrid (4:1 gegen Kopenhagen).

(wem)