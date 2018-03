Messi macht den Gurkerl-Keeper zur Lachnummer

Der FC Chelsea lieferte im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League in Barcelona eine ansehnliche Leistung ab, ging trotzdem mit 0:3 unter. Die Londoner schieden aus der Königsklasse aus. Das lag nicht zuletzt am rabenschwarzen Tag von Star-Goalie Thibaut Courtois.

Der 25-Jährige gilt als einer der stärksten Keeper der Welt, war für den Premier-League-Titel in der abgelaufenen Saison mitverantwortlich und ist Belgiens Hoffnungsträger auf eine erfolgreiche WM im Sommer. Von all dem war am Mittwoch nichts zu erkennen.

Doppel-Gurkerl



Gegen die Katalanen blamierte sich Courtois bis auf die Knochen. Superstar Lionel Messi schob dem Torwart gleich zwei Mal ein "Gurkerl". Courtois musste das 1:0 und 3:0 also zu großen Teilen auf seine Kappe nehmen.

Mit einem Fehlpass auf Barca-Stürmer Luis Suarez leistete sich der Belgier sogar einen dritten katastrophalen Patzer.

Auf den Spott musste Courtois nicht lange warten. Seine wackelige Vorstellung auf der großen Fußball-Bühne erheiterte die Fans, die sich via Social Media über ihn lustig machten:

Marca describing the helping hand given to Barcelona in progressing through to the Champions League Quarter-Finals by Thibaut Courtois, with the headline:



"Euro Tunnel" 😂 pic.twitter.com/8fqAsTP6Ke