Dortmund-Aus? Das sagt Coach Stöger zur Zukunft

Verwirrung um die Zukunft von Peter Stöger bei Dortmund! "Er ist unser erster Ansprechpartner", meinte Borussia-Boss Hans-Joachim Watzke vergangene Woche. Dann berichtete die "Bild", dass Stöger im Sommer gehen muss. "Mein Dienstverhältnis geht bis zum 30. Juni – und das ist gut so", hielt sich der Trainer zunächst bedeckt. Doch wie geht es nun weiter? Stöger nimmt Stellung zu seinem Vertrags-Sager.

Königsliga wichtiger



"Meine Aussage, dass es gut ist, heißt ja nicht zwingend, dass es nicht weitergehen könnte", erklärt der Wiener. Nachsatz: "Es ist jetzt aber keine Thematik, die Sinn macht. Wir konzentrieren uns jetzt voll auf die Spiele, die vor uns liegen. Es geht um die Champions-League-Plätze. Da geht es um den Fokus, den man haben muss."

Doch noch Gespräche?



Es wird also womöglich doch verhandelt. "Es ist alles gut, ich mache keinen Stress. Das wollte ich mit meiner Aussage klarstellen", meint Stöger. "Die Thematik ist anscheinend spannend, deswegen wird darauf aufgesprungen. Aber jetzt zählen die vier Spiele, die vor uns liegen – und die Champions League. Dann ist alles gut, in welcher Form auch immer es weitergeht."

Enges Rennen



Vier Spiele hat Dortmund noch bis Saisonende zu absolvieren. Am Samstag steigt das Heimspiel gegen Leverkusen, dann folgt auswärts Bremen (29.4.), zu Hause Mainz (5.5.) und das Gastspiel bei Hoffenheim (12.5.). In der Tabelle liegen die Borussen als Vierter am letzten Champions-League-Platz – gleichauf mit Leverkusen (Platz drei). Leipzig hat als Fünfter vier Punkte Rückstand.

(heute.at)