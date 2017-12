Dortmund-Boss Rauball: "Stöger bringt uns weiter"

Drei Spiele, zwei Liga-Siege, Pokal-Aus gegen die Bayern – so liest sich Peter Stögers Zwischenbilanz als Dortmund-Coach. Der rot-weiß-rote Trainer-Legionär übernahm vor drei Wochen den begehrten Job. Wenige Tage, nachdem er in Köln gefeuert wurde.

BVB-Boss Reinhard Rauball lobt die Arbeit des Österreichers. "Peter Stöger hat deutliche Vorstellungen, er hört sich andere Meinungen an, aber es ist seine alleinige Entscheidung, wer spielt. Das verbindet er mit einer Ansprache, die ein Wiener am ehesten beherrscht. Er geht auf die Leute zu und weckt bei Spielern oder Verantwortlichen Vertrauen", sagt der 71-Jährige im "kicker". "Was er sagt, ist ehrlich gemeint. Ich glaube, dass Stöger die Mannschaft weiterbringen wird."

Stöger der "Versöhner"?

Auch als "Versöhner" muss Stöger herhalten. Zuletzt sollen am Platz und in Fan-Kreisen nicht mehr alle an einem Strang gezogen haben. Ein Thema, das Rauball nicht überstrapazieren will. "Die angeblichen Gräben sind, wenn sie überhaupt da sind, nicht so tief, dass sie das Hauptthema des Trainers sind", sagt der Dortmund-Boss.

"Lassen Sie den Mann doch erst einmal arbeiten. Was muss ihm von vornherein gesagt werden, was er machen soll? Er soll Gräben zuschütten? Er soll Visionär sein? Nein, er soll mit der Mannschaft arbeiten, seine Fähigkeiten einbringen und das Potenzial der Mannschaft offenlegen."

