Sammer ist überzeugt: Stöger bleibt in Dortmund

Im Dezember unterschrieb Peter Stöger bei Borussia Dortmund einen Vertrag bis Saisonende. In elf Spielen stand der rot-weiß-rote Trainer-Legionär seitdem an der Seitenlinie. Verloren wurde nur eines – jenes im Cup-Achtelfinale gegen die Bayern.

In der Liga ist Stöger als BVB-Coach ungeschlagen. Nicht nur das: Er formte aus der Mannschaft wieder eine Einheit. Experten gehen daher davon aus, dass der 51-jährige Wiener auch in der kommenden Saison das Trainerzepter in der Hand hält.

Sammer verteilt Mega-Lob

"Selbstverständlich, das ist gar keine Frage. Wer solche Qualitäten gezeigt hat – in einer ganz schwierigen Situation – das ist gar nicht hoch genug anzurechnen", lobt Matthias Sammer, der als Spieler und Trainer mit den Borussen Meister wurde.

"Die Art und Weise, die Peter Stöger vermittelt, das Unaufgeregte, das Beruhigende und gleichzeitig dem Team Stabilität und Freiräume zu geben, war genau das richtige Rezept. Das hat er fantastisch gemacht."

"Das ist außergewöhnlich"

Sammer geht davon aus, dass demnächst Nägel mit Köpfen gemacht werden. "Das, was jetzt schon geleistet wurde, ist außergewöhnlich. Ich glaube nicht, dass man zuerst über die Ziellinie laufen muss, um zu bewerten, was Peter Stöger geleistet hat. Das wird früher passieren können."

Am Montag-Abend (20.30 Uhr) empfängt Dortmund zum Abschluss der 24. Liga-Runde den FC Augsburg. "Heute" tickert die Partie live.

