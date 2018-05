Dortmund einig mit dem Nachfolger von Stöger

Lange wurde es gemunkelt, jetzt ist es endgültig fix. Peter Stöger ist kommende Saison nicht mehr Trainer des deutschen Bundesliga-Klubs Borussia Dortmund. Der BVB hat sich mit seinem Nachfolger geeinigt, kommende Woche soll er präsentiert werden.

Favre folgt Stöger



Dabei handelt es sich um Lucien Favre. Laut "Sky" geht es bei den Verhandlungen nur noch um Kleinigkeiten, der Vertrag sei quasi unterschriftsreif. Derzeit coacht Favre noch OGC Nizza in Frankreich, dort läuft sein Vertrag bis 2019. Die Franzosen seien aber bereit, den 60-Jährigen ziehen zu lassen.

Dritter Job in Deutschland



Für Favre ist es nach Engagements bei Hertha BSC (2007 bis 2009) und Gladbach (2011 bis 2015) der dritte Job in der Deutschen Bundesliga. Stöger kämpft in der letzten Runde kommenden Samstag noch mit Dortmund um das Champions-League-Ticket. Zwar ist das ausgegebene Ziel der Klubführung unmittelbar in Reichweite, dennoch muss der Wiener für kommende Saison einen neuen Job suchen.

(heute.at)