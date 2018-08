Dortmund siegt mit zwei Toren in der Nachspielzeit

Was für ein verrückter Pokal-Fight in Fürth!

Borussia Dortmund lässt beim Zweitligisten Greuther in der ersten Runde des DFB-Pokals eine Vielzahl an Chancen ungenützt, liegt nach einem Gegentor von Ernst in der 77. Minute mit 0:1 zurück. In der fünften Minute der Nachspielzeit gleicht Neuzugang Witsel aber noch mit einem sehenswerten Volley-Tor zum 1:1 für die "Schwarz-Gelben" aus.

In der Nachspielzeit riecht es bereits schwer nach einem Elfmeterschießen, 120 Minuten sind bereits absolviert. Doch dann trifft Starspieler Reus nach einer Vorlage von Sancho noch in der letzten Sekunde zum 2:1-Sieg.

Was für ein Drama-Sieg! "Das war ein schwieriges Spiel. Wir sind mit sehr viel Glück gestartet", weiß auch Siegtorschütze Reus.

