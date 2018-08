Dortmund will Barcelonas 100-Millionen-Stürmer

Lucien Favre zitterte sich in seinem ersten Spiel als Coach von Borussia Dortmund im Pokal weiter. Gegen Fürth rettete Axel Witsel den BVB in letzter Sekunde in die Verlängerung, in der Marco Reus in der Nachspielzeit für die Entscheidung sorgte.

Ende August schließt sich in Deutschland das Transferfenster. Bis dahin will der Klub unbedingt namhafte Verstärkung für den Angriff holen.

Dieses Unterfangen gestaltete sich bisher schwierig. Dortmund musste Michy Batshuayi ziehen lassen – der Chelsea-Stürmer war nur geliehen. Bei Mario Mandzukic blitzte der Verein ab.

Favre soll sein neues Objekt der Begierde in Barcelona gefunden haben. Wieder gibt es ein Problem: den Preis. Die Rede ist von Paco Alcacer. Der 24-Jährige steht bei Barca noch bis 2021 unter Vertrag. In diesem Arbeitspapier ist eine feste Ablöse verankert: 100 Millionen Euro.

So viel will Dortmund nicht ausgeben. Favre soll aber heiß auf den flinken Angreifer sein. Es könnte also erneut zu einer Leihe wie im Fall Batshuayi kommen.

