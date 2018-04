Eigener Trainer vergleicht Arnautovic mit Ibrahimovic

Am Montag holte Marko Arnautovic mit West Ham ein 1:1 gegen seinen Ex-Klub Stoke City. Der Österreicher zeigte erneut eine starke Leistung, ein Kopfballtor wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt.

"Arnie" hält in der laufenden Saison bei neun Treffern und vier Assists. Bereits vor dem Spiel lobte ihn Trainer David Moyes in höchsten Tönen. "Er hat etwas von Zlatan Ibrahimovic. Er hat eine ähnliche Art, auch seine Mitspieler sehen ihn so. Er ist bereits ein Leader, muss diese Rolle aber noch mehr verinnerlichen und entwickeln."

Dass es bei Arnautovic seit Dezember immer besser läuft, liegt auch an Moyes, der den ÖFB-Star vorwiegend als Stoßstürmer einsetzt. "Mir war klar, dass wir ein großes Problem bekommen, wenn wir nicht alle Spieler dazu bringen, ihre Defensiv-Aufgaben zu erfüllen", sagt der Coach. Deshalb zog er "Arnie" von der Seite in die Mitte. "Das war die beste Lösung. Es war ein logischer Schritt, keine Atomphysik."



🙏KEEP GOING🙏#teamarna #godblessus ⚒⚒💯 Ein Beitrag geteilt von Marko Arnautovic (@m.arnautovic7) am Jan 15, 2018 um 10:47 PST

(red)