Eigentor-Pechvögel als Roma-Helden gegen Barca

Der AS Roma hatte das Hinspiel beim FC Barcelona mit 1:4 verloren. Dafür mitverantwortlich waren ausgerechnet zwei Leistungsträger der Italiener.

Daniele de Rossi und Kostas Manolas brachten die Katalanen mit zwei Eigentoren in der 38. und 55. mit 2:0 in Front. Und die Roma an den Rand des Aus in der Champions League.

Pechvögel werden zu Helden

Doch im Rückspiel kam alles anders. Die Roma drehte mit einem Angriffs-Furioso so richtig auf, schlug den hochfavorisierten FC Barcelona mit 3:0. Und wieder waren die Unglücksraben vom Hinspiel im Mittelpunkt. Diesmal netzten sie auf der richtigen Seite.

De Rossi leitete in der sechsten Minute den Führungstreffer per Traumpass ein, legte in der 58. Minute selbst das 2:0 nach. Und Manolas köpfte die Italiener nach einem Eckball in der 82. Minute zum Sieg. Und damit ins erste Champions-League-Halbfinale seit 1991.

"Wir haben gezeigt, dass mit uns zu rechnen ist. Trotz dieser Geschichte vom Hinspiel", jubelte Manolas. "Gegen die beste Mannschaft der Welt weiterzukommen, ist einfach nur genial."

(wem)