Frankfurt-"Fans": Ekel-Banner, Pyros, Platzsturm

Die Sensation ist perfekt! Der große Außenseiter Eintracht Frankfurt rang Bayern München im Finale des DFB-Pokals mit 3:1 nieder und holte den Titel.

Jetzt lesen: Frankfurt entzaubert die Bayern im DFB-Pokalfinale

Kein Fair Play! Bayern verweigern das Spalier

Doch mitten in der Stunde des größten Vereinserfolges der jüngeren Vergangenheit sorgten die Eintracht-"Fans" für heftiges Kopfschütteln bei den neutralen Fans. Erst schockte die Kurve vor Spielbeginn mit einem Banner, das an Geschmacklosigkeit kaum zu überbieten war. "Heynckes lebt - Stand jetzt", stand darauf in Anspielung auf das Alter von Bayern-Trainer Jupp Heynckes, der letzte Woche 73 Jahre alt wurde.

In der Halbzeit brannten die Fan-Chaoten dann derartig heftig Pyro-Technik ab, so dass dicke Rauchschwaden durch das Olympia-Stadion zogen und der Schiedsrichter die Partie mit Verspätung wieder anpfeifen konnte. Die Bayern-"Fans" machten bei diesem Irrsinn übrigens auch munter mit, als Hintergrund wird über eine Protest-Aktion gegen zu teure Tickets spekuliert.

Den Vogel schossen die Eintracht-"Fans" aber nach dem Tor zum 3:1 in der Nachspielzeit ab. Nach dem Treffer von Gacinovic gab es für sie kein Halten mehr, viele Fans kletterten über die Absperrung und sprangen auf die Laufbahn des Olympia-Stadions hinunter. Von dort aus stürmten sie dann den Rasen, um mit ihren Helden zu feiern.

Die Polizei marschierte schließlich mit schwerer Ausrüstung vor der Fankurve auf und drängte die Frankfurt-Anhänger auf die Ränge zurück. Doch da war der Schaden längst angerichtet...

(red.)