Eiskalt! Batshuayi schoss seine Freundin per SMS ab

Es ist eine pikante Episode aus seinem Leben, die Dortmunds Top-Stürmer Michy Batshuayi im Interview mit "Onze Mondial" auspackt.

Der Belgier stand gerade in Lüttich kurz vor seinem Durchbruch als Profi, als der Trainer ihm und seinen Kollegen folgendes predigte: "Um Erfolg zu haben, muss man Opfer bringen. Ihr müsst aufhören, mit Mädchen abzuhängen. Sie kosten euch Energie, lenken euch ab."

Und Batshuayi tat prompt, wie ihm befohlen. Und dafür benötigte er gerade einmal vier Wörter. "Geh, ich verlasse dich", textete der heute 24-Jährige seiner Freundin, die wenig überraschend am Boden zerstört war. "Sie hat mich drei Stunden angerufen und geweint", erinnert sich der Angreifer, der aktuell Dortmund-Trainer Peter Stöger mit seinen Toren das Leben zumindest etwas versüßt. "Sie sagte zu mir: 'Warum tust du das? Alles lief doch gut.'"

Doch Batshuayi blieb hart. "Ich sagte zu ihr: 'Aber warum weinst du? Sieht es so aus, als würde ich meine Meinung ändern? Ich werde meine Meinung nicht ändern. Ich will in sechs Monaten Profi werden. Es hat keinen Sinn, so zu weinen.'"

Er wollte damals einfach nicht verstehen, warum ihm seine Freundin so sehr nachweinte – bis ihn sein Trainer aufklärte: "Weil sie dich liebt. Aber wenn sie dich wirklich liebt, lass sie warten, bis du zu den Profis gehst und dann kommt ihr zusammen."

Und das machte sie dann auch. Als Batshuayi Profi wurde, meldete sie sich sofort: "Passt es jetzt?" Doch da wollte dieser schon nichts mehr von ihr wissen.

(red.)