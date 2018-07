Eko-Fresh-Song über Özil-Debatte und Rassismus

Ein Foto eines Fußballers sorgt seit Wochen in Deutschland und ganz Europa für hitzige Debatten. Mesut Özil hatte sich vor der WM mit dem umstrittenen türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan fotografieren lassen.

Die Deutschen machten aus ihm einen Sündenbock für das Vorrunden-Aus bei der WM-Endrunde. Er selbst sieht sich als Rassismus-Opfer und trat als deutscher Nationalspieler zurück. Özil behauptet, er habe mit dem Foto kein politisches Statement abgegeben, sondern der Person Erdogan Respekt erwiesen.

Eko Fresh hat genug



Rapper Eko Fresh ist wie Özil Deutscher mit türkischen Wurzeln. Die Debatte um Özil ist noch Wochen nach dem Treffen mit Erdogan aktuell, lässt auch Eko Fresh nicht kalt.

Er beschäftigte sich mit dem Alltagsrassismus in Deutschland und verarbeitete das in einem Song. Der Titel "Aber" bringt auf den Punkt, was in der Debatte schief läuft.

Anstatt nur eine Sicht zu schildern, kommen im Lied und dem dazugehörigen Video zwei Menschen zu Wort, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten: Ein AfD-Wähler und ein Erdogan-Anhänger beschimpfen einander.

Eko Fresh greift ein: "Ihr kennt euch doch so lang, reißt euch endlich mal zusammen." Am Schluss kommt: "Gutmensch oder Arschloch sein, Antifa und Nazischwein, Rechtspopulismus oder 'Angela, jetzt lass sie rein'" Über Özil: "Als Sündenbock ist er euch gut genug."

Via Social Media wird er gefeiert. Auch in deutschen Medien kassiert Eko Fresh für seine Darstellung der brandaktuellen Rassismus-Debatte viel Lob.

Weiter oben können Sie den Song selbst hören.

(Heute Sport)