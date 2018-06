Elf Abgänge! Austria tauscht ganzes Team aus

Die Wiener Austria stellt sich neu auf! Nach der Katastrophen-Saison mit Rang sieben, verpasster Europa-League-Qualifikation und bloß 43 Punkten auf dem Konto wird dem Kader ein neues Gesicht verliehen.

Arbeitsreiche Tage also für Austrias Sportdirektor Franz Wohlfahrt und AG-Vorstand Markus Kraetschmer. Mit elf Abgängen verlässt eine ganze Mannschaft die Veilchen, dem gegenüber stehen bisher acht Neuzugänge. Deshalb haben die Wiener auch eine eigene Transfer-Übersicht auf der Vereinshomepage eingerichtet.

Ganze Mannschaft verlässt Austria

Die bereits fixierten Abgänge sind die Keeper Robert Almer und Osman Hadzikic. Heiko Westermann beendet seine Karriere. Raphael Holzhauser ließ seinen Vertrag auslaufen. David de Paula und Patrizio Stronati erhielten keine neuen Kontrakte und die geliehenen Felipe Pires, Stefan Stangl, Ruan, Ibrahim Alahssan und Jinhyun Lee wurden nicht fix verpflichtet.

Dazu könnten noch weitere Abgänge kommen. Denn Kevin Friesenbichler steht vor dem Absprung zum FC Astana nach Kasachstan und Tarkan Serbest wird mit Besiktas Istanbul in Verbindung gebracht.

Bisher acht Zugänge

Die Abgänge müssen kompensiert werden, wodurch kaum ein Tag ohne eine Präsentation eines Austria-Neuzugangs vergeht. Uros Matic, der von Kopenhagen geliehen wurde, James Jeggo und Christian Schoissengeyr von Sturm, Thomas Ebner und Maximilian Sax von der Admira, der vereinslose Ivan Lucic und Stürmer Alon Turgeman aus Israel wurden geholt. Der Wechsel des Stürmers Caleb Mukilic aus Australien wurde noch nicht offiziell gemacht.

Und das dürfte noch nicht alles gewesen sein. Gerade in der Offensive scheint noch Handlungsbedarf. So wird den Veilchen ein Interesse an Bright Edomwonyi nachgesagt. Außerdem könnte Flügelflitzer Moutari Amadou von Ferencvaros Budapest kommen. Kristiyan Malinov von ZSKA Sofia könnte ein Serbest-Ersatzmann sein. Mit Thomas Goiginger (LASK) und Marin Jakolis (Admira) sind zwei Bundesliga-Spieler im Fokus.

