Elfer-Klau! Dortmund verpasst Sieg in Berlin

Zweites Remis in Folge für Borussia Dortmund und Coach Peter Stöger. Nach dem torlosen Remis gegen Wolfsburg kamen die Schwarz-Gelben nicht über ein 1:1-Remis in Berlin hinaus. Auch, weil dem BVB ein Elfmeter in der Nachspielzeit vorenthalten wurde. Damit verpasst Dortmund den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz.

Gegentor als Weckruf

Nach einem zu lustlosen Abschlusstraining hatte Peter Stöger auch in Berlin auf seinen wechselwilligen Starstürmer Pierre-Emerick Aubameyang verzichtet. Das lähmte das Spiel des BVB mit Andre Schürrle als Sturmspitze über weite Strecken der ersten Spielhälfte.

Erst der Gegentreffer wurde zum Weckruf für die Borussia. ÖFB-Teamspieler Tino Lazaro setzte unmittelbar nach Wiederbeginn Davie Selke ein, der an der zweiten Stange einschoss (46.). "Diese Bälle ins Zentrum sind immer schwierig, das ist schwer zu verteidigen", analysierte Stöger nach dem Spiel. Das vermeintliche 2:0 der Herthaner durch Ondrej Duda wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt (62.).

Elfer vorenthalten

Nach dem Gegentreffer übernahm die Stöger-Elf das Kommando. Christian Pulisic scheiterte in der 57. Minute an Hertha-Keeper Thomas Kraft, ehe Shinji Kagawa (71.) den Ausgleich einköpfte.

In der Schlussminute hatten die Dortmunder Pech, als Andriy Yarmolenko im Strafraum elferreif zurückgehalten wurde (94.). "Wenn ich mir anschaue, wo die Hände sind, frag ich mich, was da eine schwierige Entscheidung sein soll", schüttelte Stöger den Kopf.

(Heute Sport)