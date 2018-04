Trauriger Barca-Abschied von Iniesta bei Pokal-Party

Ein ganz Großer wird nach mehr als 15 Profi-Jahren den FC Barcelona verlassen. "Don Andres" Iniesta verabschiedet sich mit 34 Jahren nach China. Eine letzte große Show war dem Weltmeister von 2010 aber noch gegönnt. Im Finale der Copa del Rey glänzte der Barca-Kapitän und wurde unter Tränen in der letzten Minute ausgewechselt.

Am 29. Oktober 2002 feierte Andres Iniesta sein Profi-Debüt für den FC Barcelona. Über 15 Jahre später verabschiedet sich der aktuelle Kapitän von seinem Herzensklub. Ein emotionaler Moment musste natürlich auch noch sein.

Emotionaler Pokal-Abschied

Iniesta erzielte beim 5:0 gegen den FC Sevilla das 4:0 und wurde vom kompletten Stadion gefeiert. Auch die Andalusier erhoben sich aus ihren Sitzen und applaudierten der lebenden Legende von Gegner Barcelona.

Der 34-Jährige holte natürlich auch den Pokal ab und brachte Messi und Co. die Trophäe auf den Rasen.

Der Weltmeister von 2010 wird noch nicht ganz in Fußball-Pension gehen, der Mittelfeld-Stratege wird noch ein wenig in China kicken. Er wechselt zu Chongqing Dangdai Lifan, weniger wegen der sportlichen Perspektive, sondern eher, um seine eigene Wein-Marke in China bekannt zu machen. Das soll Teil des Deals sein.

Ganz vorbei ist die Barcelona-Karriere aber noch nicht, immerhin wird Iniesta noch ein letztes Clasico gegen Real bestreiten und dann den Meistertitel entgegennehmen.



(Heute Sport)