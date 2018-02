Emotionales 3:2! Stöger siegt bei Ex-Klub Köln

Ausgerechnet bei Ex-Klub Köln durfte Peter Stöger über den ersten Dortmund-Sieg im Jahr 2018 jubeln. In einem emotionalen Spiel setzte sich der BVB mit 3:2 durch, Aubameyang-Nachfolger Michy Batshuayi glänzte mit zwei Treffern und einem Assist.

"Es haben sicher einige Menschen mitbekommen, dass ich einige Jahre hier gearbeitet habe. Ich habe es aber geschafft, die richtige Bank zu finden", scherzte Peter Stöger vor dem Ankick über den großen Medien-Rummel um seine Person. Nur 61 Tage nach seiner Entlassung kehrte der Wiener zu seinem Ex-Verein als Gegner zurück. Ebenfalls ganz genau beobachtet wurde Dortmunds neuer Knipser Michy Batshuayi, der gleich in der Startformation stand. Der Belgier sollte den Namen Aubameyang vergessen machen.

Nach dem vielseitigen Vorgeplänkel war es aber Zeit für Fußball! Auch für die Fans stand das runde Leder im Fokus, es gab auch keine Pfiffe gegen den ehemaligen Coach des "Effzeh". Die beiden Teams lieferten sich einen heißen Fight am Rasen, fast wäre Köln durch Milos Jojic (13.) in Führung gegangen, aber der sonst so oft kritisierte BVB-Tormann Roman Bürki hielt stark. Nur eine Minute später knallte Shinji Kagawa nach doppeltem Elfmeter-Alarm die Kugel an die Latte.

"Batsman" schlägt voll ein

Dortmund tat sich, wie auch schon in den Wochen zuvor, sehr schwer ein flüssiges Angriffsspiel auf die Beine zu stellen. Zu viele Einzelaktionen blieben in der Köln-Defensive hängen. Der "Effzeh" hingegen lauerte schlau auf Konter und konnte immer wieder Nadelstiche nach vorne setzen. In der 35. Minute zappelte der Ball aber im Netz. Jeremy Toljan zauberte sich durch die Köln-Abwehr und fand ausgerechnet Aubameyang-Nachfolger Batshuayi in der Mitte. Der "Batsman" bewies seinen Torriecher erstmals in der Bundesliga und netzte eiskalt zum 1:0 für den BVB ein.

Auch in der zweiten Hälfte war gehörig Feuer in der Partie. Nach genau einer Stunde versenkte Simon Zoller einen Abpraller per Flugkopfball zum zwischenzeitlichen 1:1, Bürki ließ den Ball ein wenig zu einfach aus. Nur 135 Sekunden später schlug allerdings wieder Batshuayi zu, der Belgier tauchte im Strafraum auf und versenkte gnadenlos zur abermaligen Führung für den BVB.

Konter lässt Stöger jubeln



Doch Köln gab sich noch nicht geschlagen. Bei einem Eckball sah die Defensive der Gelb-Schwarzen nicht gut aus, Jorge Mere sagte laut "Danke" und drückte das Spielgerät zum 2:2 über die Linie. Beide Teams spielten in der heißen Schlussphase auf die drei Punkte, in der 85. Minute ging Köln aber zu hohes Risiko. Die Domstädter liefen in einen Konter, den Schürrle nach schöner Vorarbeit von Batshuayi zum 3:2-Siegestreffer abschloss.

Peter Stöger durfte sich vor allem bei seinem Stürmer-Neuzugang Michy Batshuayi bedanken, der den BVB praktisch im Alleingang zum ersten Sieg im Jahr 2018 führte.





(Heute Sport)