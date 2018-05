England-Klubs sind auf der Jagd nach Aleks Dragovic

Neue Saison – und wohl ein neues Umfeld für Aleks Dragovic! Derzeit bereitet sich der Innenverteidiger mit Österreichs Nationalteam auf den morgigen Test gegen Russland vor. Gleichzeitig ist er damit beschäftigt, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Wo wird er kommende Saison spielen? In Deutschland oder in der Premier League?

Zu hoher Preis?



Fakt ist: Sein Vertrag bei Leverkusen läuft noch bis 2021. Von den Deutschen wurde er vergangene Saison an Premier-League-Klub Leicester verliehen, wo er allerdings nur auf 17 Einsätze kam. "Aber es war eine tolle Erfahrung. Ich konnte mich wieder zeigen", ist "Drago" mit dem Leihgeschäft nicht unzufrieden. Dennoch: Die Kaufoption haben die "Foxes" nicht gezogen – vorerst. Der Preis von 20 Millionen Euro soll ihnen zu hoch sein. Verlangt Leverkusen weniger, scheint ernsthaftes Interesse zu bestehen.

Markt in England



Leverkusen-Sportchef Rudi Völler will aber keine Geschenke machen. "Stand jetzt ist Dragovic unser Spieler. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Wir sehen das sehr gelassen. Durch die Europa League kommen mehr Spiele auf uns zu. Wir wissen, was wir an Drago haben. Er ist ein Top-Verteidiger. Es gibt keinen Grund, ihn einfach wegzuschicken. In Leicester hat er es gut gemacht. In England hat der Junge auch einen Markt", erklärt er der "Bild".

Nur Urlaub fix



Dragovic selbst ist für alles offen: "In den nächsten Wochen werden wir sehen, wie und wo es für mich weitergeht." Nur eines steht für ihn bereits jetzt fest: "Nach den Länderspielen werde ich einige Tage Urlaub machen und mich auf die neue Saison vorbereiten."

(heute.at)