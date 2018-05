England-Legende Rooney verlässt Premier League

Was plant Wayne Rooney für die Zukunft! Der England-Star wird seine Heimat kommende Saison verlassen. In der Premier League sieht der Torjäger keine Zukunft, deswegen wechselt er den Klub und den Kontinent. Im Gegensatz zu vielen Star-Kickern heuert er aber nicht in China an.

Zukunft in Washington



Zumindest muss Rooney keine neue Sprache lernen. Denn kommende Saison schnürt der 32-Jährige in der US-Liga MLS die Fußball-Schuhe. Laut britischen Medien hat er einem Wechsel vom FC Everton zu DC United bereits zugestimmt. Er unterschreibt einen Vertrag bis 2022.

Platz der Deal?



Auf eine offizielle Bestätigung müssen die Fans noch bis zum 10. Juli warten. Da beginnt in den USA die Transferzeit. Bis dahin könnte der Deal aber noch ins Wanken kommen. Und zwar dann, wenn Everton-Coach Sam Allardyce vorzeitig abgelöst werden sollte. Rooney tut sich schwer mit seinem Trainer – trotz zehn Saisontoren, mit denen er Saison-Topscorer der "Toffees" ist.

(heute.at)