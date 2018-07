Entführung! Polizei rettet Mutter von Brasilien-Star

In Brasilien kommt die Entführung von prominenten Personen oder ihren Angehörigen nicht so selten vor. Kriminelle hoffen auf ein fettes Lösegeld. Diesmal wurde die Mutter eines WM-Kickers der brasilianischen Nationalmannschaft das Opfer. Die Polizei konnte das Entführungs-Drama aber schnell wieder beenden.

Im Kofferraum entführt



Es ging Schlag auf Schlag: Die Mutter des "Selecao"-Kickers Taison wurde in der Nähe der Stadt Pelotas im Süden Brasiliens gezwungen, sich in den Kofferraum eines Autos zu legen. Zeugen beobachteten den Vorfall jedoch und meldeten ihn der Polizei. Nur 50 Minuten nach der Tat wurde der Wagen gefunden und die Frau unverletzt befreit. Zwei Verdächtige wurden festgenommen.

Entwarnung vom Militär



Taison nahm die Meldung der Militärbrigade von Pelota erleichtert zu Kenntnis. Der Linksaußen stand in Brasiliens Teamkader für die WM in Russland, kam bei der Endrunde aber zu keinem Einsatz. Mit seinem Klub Shakhtar Donetsk startet er am 21. Juli im ukrainischen Super-Cup gegen Dynamo Kiew in die Saison.

