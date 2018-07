Enthüllt! So viel verdient Tuchel als Paris-Trainer

Dass bei Paris St. Germain das Geld scheinbar abgeschafft ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Schließlich legte der Klub aus der französischen Hauptstadt für die Dienste von Neymar einfach mal 222 Millionen Euro Ablöse auf den Tisch.

Die Fachzeitung "L'Equipe" enthüllt jetzt, wie viel Thomas Tuchel als PSG-Trainer abcasht. Und es sind Zahlen, von denen Normalsterbliche nur träumen können...

Ancelotti hängte aber alle ab



Das Konto des Deutschen wächst in Paris monatlich um 420.000 Euro brutto an, über das Jahr gesehen streift der 44-Jährige somit somit stolze 5,04 Millionen Euro ein. Ein wahrlich fürstliches Gehalt, doch für PSG-Verhältnisse ist es schon beinahe mickrig. Laurent Blanc hat als Trainer der Scheichtruppe noch 700.000 Euro brutto in der Woche verdient, Carlo Ancelotti 500.000 Euro – netto wohlgemerkt.

Tuchel ist damit auf dem Papier aktuell der bestverdienende Trainer in der Ligue 1. Leonardo Jardim streift beim AS Monaco vier Millionen Euro im Jahr ein – mit dem großen Vorteil, dass im Fürstentum alles netto bezahlt wird.

