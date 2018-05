Premiere! Junuzovic zeigt sich im Salzburg-Trikot

Erster Auftritt von Zlatko Junuzovic für Salzburg – und der Ex-Bremen-Legionär ist dann auch gleich wieder weg. Der 55-fache ÖFB-Teamspieler absolvierte für seinen neuen Klub Salzburg einen wichtigen Test vor dem Sommerurlaub.

Leistungstests absolviert



Und zwar wurde die Leistungsfähigkeit des Ex-Bremen-Kickers genau abgeklopft. Sinn der Übung: Junuzovic erhält einen genauen Trainingsplan, mit dem er sich über den Sommer fit halten soll. Dafür schwitzte der 30-Jährige auf dem Laufband in Thalgau und Taxham. Er trug dabei erstmals das Salzburg-Leiberl, mit dem er auch ein Foto-Shooting absolvierte und Autogrammkarten unterschrieb. "Ich habe hohe Erwartungen an mich selbst und hier in Salzburg noch einmal die Möglichkeit, mich zu entwickeln", stellt er klar.

Prevljak gebunden



Gleichzeitig stellte Salzburg bei einem weiteren Kicker die Weichen für die Zukunft: Mattersburg-Leihgabe Smail Prevljak unterschrieb einen neuen Vertrag bis 2022.

OFFIZIELLE TRANSFERMELDUNG ⚽ 👍 | VERTRAGSVERLÄNGERUNG mit #Prevljak. @SVM_1922-Rückkehrer unterschreibt Vierjahresvertrag bei uns. WILLKOMMEN ZURÜCK! // Smail Prevljak returns from SV Mattersburg and prolongs his contract with our Club. #RBS #Transfer pic.twitter.com/zsolKue4lh — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 23. Mai 2018

(heute.at)