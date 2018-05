Erfolgstrainer Rose hält RB Salzburg die Treue

"OFFIZIELL: Marco Rose bleibt auch in der kommenden Saison unser Trainer und verlängert bis 2020!", verkündet Red Bull Salzburg über die Sozialen Netzwerke.

Der 41-jährige Deutsche, der im Vorjahr noch die U19 zum Youth-League-Triumph und in dieser Spielzeit die "A-Mannschaft" bis in das Halbfinale der Europa League führte, bleibt dem frischgebackenen Meister somit über den Sommer hinaus erhalten – obwohl zahlreiche Klubs aus dem Ausland lockten.

"Wir sind sehr froh, die Spekulationen um unseren Trainer Marco Rose mit der heutigen Vertragsverlängerung beenden zu können", jubelt Salzburgs Sportchef Christoph Freund. "Mit dieser für uns sehr wichtigen Personalentscheidung können wir jetzt gemeinsam unseren vollen Fokus und unsere Energie auf die Vorbereitung für die kommende Saison richten. Wir freuen uns schon jetzt auf eine spannende und herausfordernde Saison 2018/19!"

Rose: "Ich bin sehr gern in Salzburg"



Auch Rose zeigt sich vollends glücklich. "Ich freue mich, dass wir die guten Gespräche jetzt zu einem positiven Ende gebracht haben. Ich bin sehr gern in Salzburg, weil ich mich hier wohlfühle und mich mit dem Zugang des Klubs, mit jungen Spielern erfolgreich Fußball zu spielen, voll identifizieren kann." Doch vorerst steht einmal kurz entspannen auf dem Programm: "Jetzt aber freue ich mich auf den Urlaub, um dann mit voller Kraft in die neue Saison gehen zu können."

(red.)