Erste Infos zu Tickets für Salzburg gegen Lazio

Fußball-Highlight für Österreich! Im Viertelfinale der UEFA Europa League kommt es zum Duell Lazio Rom gegen Red Bull Salzburg.

Umfrage Wie weit kommt Salzburg in der UEFA Europa League? Viertelfinale.

Semifinale.

Finale.

Sieger.

Das Hinspiel steigt am Donnerstag, 5. April (21:05 Uhr/LIVE Puls 4, Sky), im Stadio Olimpico in der italienischen Hauptstadt, das Rückspiel eine Woche später am Donnerstag, 12. April (21:05 Uhr/LIVE Puls 4/Sky), in der Red-Bull-Arena in Salzburg.

RB Salzburg gab auf seiner Homepage jetzt erste Ticket-Details bekannt. Die Heimspiel-Tickets werden laut Klubinfo in vier Verkaufsphasen angeboten – wie schon gegen Dortmund heißt das Motto "Treue lohnt sich".

"Aufgrund der enormen Nachfrage ist davon auszugehen, dass die Tickets schnell vergriffen sein werden und die Red Bull Arena restlos ausverkauft sein wird", schreibt Salzburg auf der Homepage.

Salzburg warnt zudem: "Da es bereits jetzt schon jede Menge illegale Drittanbieter und Websites gibt, die Tickets gegen Lazio Rom anbieten, raten wir tunlichst von einem solchen Ticketkauf (z. B. über Viagogo) ab! Wer sich entscheidet, bei derartigen Drittanbietern Tickets zu kaufen, hat keine Garantie, am Spieltag wirklich in die Red Bull Arena zu kommen."

(Heute Sport)