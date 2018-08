Erster PSG-Titel für Buffon und Coach Tuchel

Paris St. Germain ist ein Traumstart in die neue Saison geglückt. Der französische Champion holte sich im ersten Spiel unter dem neuen Coach Thomas Tuchel und mit Keeper-Legende Gianluigi Buffon im Tor den französischen Supercup.

Im chinesischen Shenzhen setzten sich die Parisger gegen den AS Monaco klar mit 4:0 durch. Dabei zeigte Angel di Maria auf, besorgte in der 33. Minute per Traumfreistoß die verdiente Führung. Christopher Nkunku (40.), Timothy Weah (67.) und Di Maria zum zweiten Mal (92.) trafen für PSG.

Superstar Neymar wurde in der 76. Spielminute eingewechselt.

PSG startet kommenden Sonntag gegen Caen in die neue Saison. Monaco gastiert am Samstag in Nantes.

Das könnte Sie auch interessieren:

(wem)