Erster Tag! Neo-Trainer Kovac verrät Bayern-Plan

Montagvormittag wurde Niko Kovac offiziell als Trainer von Bayern München vorgestellt. Bei der anschließenden Pressekonferenz spricht der Ex-Frankfurter über seine Pläne und das, was man in München von ihm erwartet.

Kovac mit Vorfreude

Von 2001 bis 2003 war der 46-Jährige bereits als Spieler für Bayern tätig. Wieder in München zu sein, hat auch privat Vorteile für den Ex-Nationalspieler Kroatiens. "Die Rückkehr ist etwas schönes. Teile meiner Familie wohnen immer noch hier. Deshalb ist es für mich sportlich und privat ein sehr positiver Schritt", sagte Kovac bei einer Pressekonferenz heute Mittag. "Ich freue mich über die neue Aufgabe. Es ist ein Vorteil, dass ich den Verein schon als Spieler kenne. Daher weiß ich, wie der Verein denkt."

"Gibt nichts Neues"

Viele Fragen thematisierten mögliche Transfers, Details wurden jedoch keine verraten. Sportdirektor Hasan Salihamdizic: "Verhandlungen sind interne Angelegenheiten. Wenn es etwas zu verkünden gibt, werde ich das mitteilen."

Seit Wochen wird über einen möglichen Abgang von Stürmer-Star Robert Lewandowski spekuliert. Laut Kovac gibt es "nichts Neues zu den Transfergerüchten". Er habe bereits mit dem Polen telefoniert und freu sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit.

Auch Jerome Boateng (29) soll die Münchner verlassen wollen. Bei einem passenden Angebot wären die Bayern-Bosse auch bereit, ihn ziehen lassen. "Ich habe in Frankfurt schon mit dem Bruder gearbeitet und werde auch mit Jerome glücklich werden", deutet Kovac jedoch auf einen Verbleib hin.

Titel sind das Ziel

Bei den Bayern ist man Erfolg gewohnt, das weiß auch Kovac. "Ich weiß natürlich, dass Bayern immer erfolgreich sein will, aber ich will jetzt nicht bestimmte Plätze und Titel als Saisonziel ausgeben", so der Kroate.

Zuletzt wurden sechs Meistertitel in Folge geholt, die Champions League jedoch das letzte Mal im Jahr 2013. "Mir ist klar, was erwartet wird", ist sich der Kroate den Ambitionen des Rekordmeisters, wieder internationale Titel zu gewinnen, bewusst.

Salihamdizic stärkte seinem ehemaligen Kollgen den Rücken. "Wir haben den neuen Trainer geholt, um da weiter zu machen, wo wir aufgehört haben und Gas geben. Der Trainer hat volle Unterstützung von uns", so der 41-Jährige.

(heute.at)