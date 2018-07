Erstmals am Feld: Ronaldo hat Extrawurst bei T-Shirt

Juventus-Training, Tag zwei: Cristiano Ronaldo absolviert wie angekündigt die erste Einheit auf dem Rasen. Der Superstar zeigt, dass es für ihn keine Ausnahmen gibt, doch der Serie-A-Klub sorgt trotzdem dafür, dass der 112-Millionen-Euro-Transfer gut zur Geltung kommt.

Ronaldo im Bild



Das fängt schon beim Gewand an. Fotos zeigen die Juventus-Nationalspieler Bentancur, Douglas Costa, Cuadrado, Dybala, Higuain und Ronaldo Dehnungsübungen machen. Alle tragen das Juve-Trainingsleiberl. Nur nicht Ronaldo, der hat ein weißes T-Shirt an. Dann das Video von den ersten Lauf-Einheiten. Wer ist im Vordergrund zu sehen? Natürlich Ronaldo. Am Nachmittag steht noch eine Übungseinheit unter Assistenzcoach Aldo Dolcetti am Programm.

Stolze Preise



Natürlich ist der Serie-A-Klub stolz auf den Großeinkauf. Der Hype hat auch die anderen Teams der italienischen Liga erfasst. So explodierten bei Parma die Ticket-Preise für die Spiele gegen Juventus um 648 Prozent. Bei den Turinern selbst stiegen die Abo-Preise um 30 Prozent, wobei 95 Prozent der Dauerkarten dennoch verlängert wurden.

Das könnte Sie auch interessieren:

(heute.at)