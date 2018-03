WhatsApp-Gruppe! Barca und Real doch keine Feinde

Offiziell gelten sie als Erzfeinde, doch auch zwischen Real Madrid und Barcelona gibt es Sympathien. Vor allem unter jenen Kickern, die gemeinsam für das spanische Nationalteam spielen.

Gerard Pique plauderte auf "The Players' Tribune" aus, dass es eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe gibt. "Etwas früher in dieser Saison, als wir in der Liga acht oder neun Punkte Vorsprung auf Real Madrid hatten, habe ich eine ganz besondere Gruppe mit ein paar Jungs aus der Nationalmannschaft eingerichtet, die für Real Madrid oder Barcelona spielen", erklärt Pique.

"Alles, was wir in dieser Gruppe machen, ist uns gegenseitig Scheiße zu erzählen. Das ist das Beste. Wir sind wie kleine Kinder. Und die Wahrheit ist, dass es für mich gerade jetzt natürlich besonders lustig ist – weil wir derzeit sogar 15 Punkte vor Real liegen."

"Sie haben uns aufgezogen"

Pique erinnert sich an die Vorsaison. "Da haben die Real-Jungs alles gewonnen, haben sich sehr gut gefühlt und uns aufgezogen, wann immer ich sie gesehen habe. Etwa beim Nationalteam-Training. Jedes Mal, wenn sie ein Spiel gewonnen haben, haben sie Oben-Ohne-Fotos aus der Umkleidekabine auf Instagram gepostet. Erinnert ihr euch? Sie haben gegrinst und ihre Muskeln spielen lassen und kleine Trophäen-Emojis gepostet."

Gruppe heißt "Glückwünsche"

Davon sei heuer keine Spur mehr. "Es herrscht eine etwas andere Stimmung. Ihre Instagram-Fotos sehen alle ein bisschen düsterer aus. Also schreibe ich ihnen in der WhatsApp-Gruppe: 'Kommt schon Jungs, warum so ernst?' Dann füge ich noch ein weinendes und ein lachendes Emoji dazu. Ich habe der Gruppe sogar einen ganz besonderen Namen gegeben. Sie heißt: Glückwünsche."

(red)