Ex-Bayern-Profi wegen elf Gramm Koks vor Gericht

Einst spielte Christian Lell beim deutschen Rekordmeister FC Bayern. Er hatte sich aus der Jugend des deutschen Liga-Krösus zu den Profis emporgearbeitet, bis zur U21 die Nachwuchs-Nationalteams des DFB durchlaufen.

Aus der angepeilten Bilderbuch-Karriere sollte nichts werden. 2010 folgte der Wechsel zu Hertha Berlin. Zwei Jahre später der Sprung nach Spanien zu UD Levante. Lell konnte nicht mehr überzeugen und beendete seine aktive Laufbahn 2016.

Prozess wegen elf Gramm Koks



Sein Abstieg sollte sch im Privatleben fortsetzen. Anstatt in der ausverkauften Allianz-Arena steht er nun vor Gericht im Rampenlicht.

Lell muss sich wegen angeblicher Drogendelikten verantworten. Die "Bild-Zeitung" berichtet: "Lell wird unerlaubter Drogenbesitz, Erwerb und Verbrauchsüberlassung an eine Frau, wohl die Ex-Mieterin, vorgeworfen." Die Staatsanwaltschaft habe einen Strafbefehl über rund 45.000 Euro beantragt.

Das Gericht habe den Strafbefehl aber erlassen. Daher komme es zum Prozess.

Bei einer Drogenrazzia sei 2017 in seiner Villa in Straßlach Kokain gefunden worden. Die Razzia sei im Zuge eines Nötigungsverfahrens am Amtsgeriht in Auftrag gegeben worden. Dabei seien 5,27 Gramm Koks sicher gestellt worden. Lell werde vorgeworfen, bereits 2016 weitere sechs Gramm in seiner Villa aufbewahrt zu haben.

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)