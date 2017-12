Ex-Bundesliga-Legionäre: Wer ist Star, wer floppte?

Wie ist der Status der österreichischen Bundesliga im Ausland? Tatsache ist: Viele Kicker sehen die Alpenrepublik als Durchgangs-Station am Weg zu einer großen internationalen Karriere. Doch nicht allen gelingt der internationale Durchbruch. Für wen zahlte sich der rot-weiß-rote Zwischenstopp aus, wer trauert seinem ehemaligen Klub nun hinterher? "Heute" hat die Übersicht in der Bildstrecke zum Durchklicken.

Top und Flopp



Zum Appetit-Anregen einige Beispiele: Ex-Rapidler Arnor Ingvi Traustason klebte auch nach der Abreise aus Hütteldorf das Pech an den Füßen. Bei AEK Athen lief es ebenso schlecht wie in Grün-Weiß, jetzt versucht er in Schweden sein Glück. Auch Ex-Austria-Torjäger Larry Kayode wartet in Spanien auf seinen ersten Saisontreffer. Sein ehemaliger violetter Teamkollege Jens Stryger Larsen dagegen hat in Italien sein Glück gefunden.

Lust auf mehr? Weitere Legionär-Infos in der Bildstrecke!

(heute.at)