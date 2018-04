Ex-Oasis-Sänger zu Pep Guardiola: "Verpiss dich!"

Manchester City braucht für das Wunder gegen den FC Liverpool zumindest drei Tore, um die 0:3-Niederlage vom Hinspiel zu egalisieren.

Dafür überlegte sich City-Coach Pep Guardiola eine spezielle Aufstellung mit einer Dreierkette und dem flinken Gabriel Jesus in der Sturmspitze.

Sehr zum Unmut von Edel-Fan Liam Gallagher. Der ehemalige Sänger von Oasis wetterte via Twitter gegen den katalanischen Coach. Der Popstar vermisst Goalgetter Sergio Aguero und Abwehrchef Vincent Kompany in der Aufstellung der "Skyblues".

Also griff Gallagher zu gewohnt derben Tönen. "Kein Sergio, Kein Vincent. Pep, verpiss dich gleich", so Gallagher.

No Sergio no Vincent kompany fuck rite off pep as you were LG x